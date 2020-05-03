Folge vom 03.05.2020
Haus mit DelfinJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 03.05.2020: Haus mit Delfin
42 Min.Folge vom 03.05.2020
Ein Paar sucht ein Schnäppchen in St. Peterburg in Florida, wo Häuser sonst unbezahlbar sind. Sie haben Glück und finden ein renovierungsbedürftiges Häuschen direkt am Wasser. Sie wollen es für ihre Familienplanung vergrößern - und den Umbau noch vor ihrer Hochzeit abschließen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.