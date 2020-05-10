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Mein Haus am Strand

Ein Haus für Nola

HGTVFolge vom 10.05.2020
Ein Haus für Nola

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Mein Haus am Strand

Folge vom 10.05.2020: Ein Haus für Nola

42 Min.Folge vom 10.05.2020

Die Suche nach einer Strandperle in den Outer Banks von North Carolina beginnt. Eine Familie sucht ein barrierefreies Haus mit offenem Grundriss, dass sie renovieren können. Obwohl die meisten Immobilien in der Gegend unerschwinglich sind, haben sie Glück. Dafür stehen einige Renovierungsarbeiten auf dem Plan.

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