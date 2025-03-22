Mein Haus am Strand
Folge vom 22.03.2025: Der achte Anlauf
44 Min.Folge vom 22.03.2025
Ein Ehepaar aus Georgia hat bereits mehrere Eigentumswohnungen renoviert und verkauft – doch jetzt wollen sie bleiben. Ihr Traum: ein eigenes Ferienhaus an der Küste Floridas. Mit begrenztem Budget, aber viel Erfahrung hoffen sie, ein renovierungsbedürftiges Juwel zu finden und es in ihr perfektes Stranddomizil zu verwandeln.
