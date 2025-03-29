Mein Haus am Strand
Folge vom 29.03.2025: New Jersey aufgepeppt
45 Min.Folge vom 29.03.2025
Ein Paar aus New Jersey entdeckt ein renovierungsbedürftiges Haus in traumhafter Lage – nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Mit ihrer Erfahrung in der Hausrenovierung und einer Leidenschaft für Design wollen sie dem Küstenjuwel neues Leben einhauchen. Ihr Plan: ein charmanter Retro-Look, der den nostalgischen Flair vergangener Zeiten mit modernem Wohnkomfort verbindet.
