Mein Hund, die Kilos und ich
Folge 2: Folge 2
95 Min.Folge vom 23.08.2020Ab 12
Heute dürfen die Kandidaten mit Überraschungsbesuchen ihrer Trainer rechnen. Diese kontrollieren genau, ob Trainingseinheiten und Gehorsamsübungen auch zu Hause umgesetzt werden. Holger Schüler achtet dabei genau darauf, dass die Hunde nicht mehr ins Bett oder auf das Sofa dürfen - belohnt werden sie am Ende mit gemeinsamen Badespaß. Die Waage zeigt den Teams dann erstmalig, wie viel Gewicht sie gemeinsam mit ihrer geliebten Fellnase abnehmen konnten. Bildrecht: SAT.1/Weber, Willi.
Genre:Dokumentation, Tiere, Gesundheit
