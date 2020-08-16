Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 1 vom 16.08.2020
Fünf Hundehalter mit ihren jeweiligen Fellgefährten sagen den Kilos den Kampf an. Die Herrchen und Frauchen haben daheim zu viel geschlemmt, sich aber zu wenig bewegt. Und getreu dem Motto "Wie der Herr, so's G'scherr" bringen auch die Hunde einige Kilos zu viel mit. Angeleitet von Moderator Jochen Bendel verhelfen Fitnesstrainerin Marion Luck und Hundeerziehungsberater Holger Schüler sowohl den Zweibeinern als auch den Vierbeinern zu einem gesünderen und fitteren Leben. Bildrecht: SAT.1/Weber, Willi.

