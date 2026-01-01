Mein Hund, die Kilos und ich
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mein Hund, die Kilos und ich
Fünf Teams aus Vierbeiner und ihren Besitzern specken ab. Was können Fellnasen und ihre Menschen gegen ihr Übergewicht tun? Welche Ursachen stecken hinter der Gewichtszunahme? "Mein Hund, die Kilos und ich" begleitet die Teams u. a. zu Hause, beim Schwimm- und Ausdauertraining oder auf einem Coaching-Parcours. In jeder Folge geht es auf die Waage. Gewertet wird, was sie gemeinsam abgespeckt haben. Durch das Einzelwiegen wird gezeigt, ob Mensch und Tier Fortschritte machen.
Genre:Dokumentation, Tiere, Gesundheit
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1
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