Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Hund, die Kilos und ich

Folge 2

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 23.08.2020
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Mein Hund, die Kilos und ich

Folge 2: Folge 2

95 Min.Folge vom 23.08.2020Ab 12

Heute dürfen die Kandidaten mit Überraschungsbesuchen ihrer Trainer rechnen. Diese kontrollieren genau, ob Trainingseinheiten und Gehorsamsübungen auch zu Hause umgesetzt werden. Holger Schüler achtet dabei genau darauf, dass die Hunde nicht mehr ins Bett oder auf das Sofa dürfen - belohnt werden sie am Ende mit gemeinsamen Badespaß. Die Waage zeigt den Teams dann erstmalig, wie viel Gewicht sie gemeinsam mit ihrer geliebten Fellnase abnehmen konnten. Bildrecht: SAT.1/Weber, Willi.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein Hund, die Kilos und ich
SAT.1
Mein Hund, die Kilos und ich

Mein Hund, die Kilos und ich

Alle 1 Staffeln und Folgen