Mein Hund, die Kilos und ich

Folge 3

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 30.08.2020
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Mein Hund, die Kilos und ich

Folge 3: Folge 3

95 Min.Folge vom 30.08.2020Ab 12

Fitnesstrainerin Marion Luck stellt heute die Fitness der Kandidaten auf die Probe. Viel Schweiß und auch Tränen kommen dabei zum Vorschein. Außerdem ruft Jochen Bendel wieder zur Challenge. Apportieren ist für Hund und Halter die perfekte Mischung aus Spaß und Bewegung. Die Kandidaten konnten zu Hause üben und müssen jetzt den Trainern zeigen, wer am schnellsten ist. Am Ende kommt beim Wiegen schließlich die Wahrheit ans Licht. Bildrecht: SAT.1/Weber, Willi.

