Mein Hund, die Kilos und ich
Folge 4: Folge 4
93 Min.Folge vom 06.09.2020Ab 12
Das große Finale bei "Mein Hund, die Kilos und ich" steht an. Heute entscheidet sich welches Team prozentual am meisten abgenommen hat und den Sieg nach Hause fährt. Vorher ruft Moderator Jochen Bendel aber noch einmal zu einer Parcours-Challenge. Bei wem macht sich das harte Training bezahlt? Beim alles entscheidenden Wiegen zeigt sich, wer den goldenen Knochen, die 5.000 Euro und den Traumurlaub für sich und seinen tierischen Freund gewinnt. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.
Mein Hund, die Kilos und ich
Genre:Dokumentation, Tiere, Gesundheit
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1