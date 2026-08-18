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Mein Kleinstadt-Traumhaus

Kostbare Erinnerungen

sixxStaffel 7Folge 13vom 18.08.2026
Kostbare Erinnerungen

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Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge 13: Kostbare Erinnerungen

45 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6

Suzie, Scott und ihr Sohn Seth haben das Haus der Großeltern nebenan geerbt. Die Familie entscheidet sich, in das Anwesen umzuziehen, und Ben sowie Erin helfen bei der Renovierung. Die Profis gestalten die dunklen Räume in hellen Farbtönen. Zudem wird die Küche modernisiert und ein Wintergarten eingerichtet. Seth baut aus einem alten Bienenstock seines Opas eine kleine Kommode.

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