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Mein Kleinstadt-Traumhaus

Vom Rasenmäher zum Hausbesitzer

sixxStaffel 7Folge 14vom 18.08.2026
Vom Rasenmäher zum Hausbesitzer

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Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge 14: Vom Rasenmäher zum Hausbesitzer

45 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6

Ben und Erin helfen Saron und Neal, das perfekte Haus in Laurel zu finden und es anschließend zu renovieren. Die Handwerker modernisieren die Außenfassade und pflanzen viele Blumenbeete an. Im Inneren des Anwesens werden in allen Räumen die veralteten Steinböden saniert. Wie gewünscht, bekommt Saron ein Töpferzimmer. Das Highlight ist ein kleiner Brunnen in der Mitte des Raumes, der von den Profis verschönert wurde.

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