Vom Rasenmäher zum HausbesitzerJetzt kostenlos streamen
Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge 14: Vom Rasenmäher zum Hausbesitzer
45 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6
Ben und Erin helfen Saron und Neal, das perfekte Haus in Laurel zu finden und es anschließend zu renovieren. Die Handwerker modernisieren die Außenfassade und pflanzen viele Blumenbeete an. Im Inneren des Anwesens werden in allen Räumen die veralteten Steinböden saniert. Wie gewünscht, bekommt Saron ein Töpferzimmer. Das Highlight ist ein kleiner Brunnen in der Mitte des Raumes, der von den Profis verschönert wurde.
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Mein Kleinstadt-Traumhaus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 7: Warner Bros. Entertainment GmbH