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Mein Kleinstadt-Traumhaus

Back to the Roots

sixxStaffel 7Folge 3vom 29.07.2026
Back to the Roots

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Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge 3: Back to the Roots

44 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6

Die Geschwister Jennifer, Pam und Tom möchten ein Ferienhaus in Laurel kaufen und renovieren, damit sie bei den Familienbesuchen nicht mehr im Hotel übernachten müssen. Erin und Ben finden das perfekte Anwesen und beginnen mit dem Umbau. Die Profis reparieren alle Fenster, tapezieren die Wände neu und bauen eine moderne Küche ein. Die historischen Böden sowie die Türrahmen behält die Familie. Zudem wird die komplette Außenfassade repariert und in einem Grünton gestrichen.

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