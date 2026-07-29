Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Kleinstadt-Traumhaus

Der große Test

sixxStaffel 7Folge 4vom 29.07.2026
Der große Test

Der große TestJetzt kostenlos streamen

Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge 4: Der große Test

45 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6

Iris und Jack wollen aus Kanada nach Laurel ziehen und suchen ein Haus. Ben und Erin finden das perfekte Anwesen und renovieren es anschließend. Die Profis verschönern die Außenfassade und legen im Garten viele Blumenbeete an. Im Inneren des Hauses richten die Profis eine kleine Bastelecke für Iris ein. Die Handwerker entfernen eine Wand in der Küche, um diese zu vergrößern. Zudem wird das Gästezimmer in ein großes Bad mit einer begehbaren Dusche und Badewanne umgewandelt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Mein Kleinstadt-Traumhaus
sixx
Mein Kleinstadt-Traumhaus

Mein Kleinstadt-Traumhaus

Alle 1 Staffeln und Folgen