Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge vom 27.01.2026: Riesiges Familiennest
45 Min.Folge vom 27.01.2026
Eine Familie zieht wegen eines neuen Jobs nach Laurel und braucht dringend ein größeres Zuhause, bevor das zweite Kind zur Welt kommt. Ben und Erin suchen nach einem Haus, das genug Raum bietet und sich schnell in einen warmen Familientreffpunkt verwandeln lässt. Das Projekt ist zeitkritisch – aber machbar?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.