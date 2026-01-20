Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Kleinstadt-Traumhaus

Überraschung für die Eltern

HGTVFolge vom 20.01.2026
Überraschung für die Eltern

Überraschung für die ElternJetzt kostenlos streamen

Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge vom 20.01.2026: Überraschung für die Eltern

45 Min.Folge vom 20.01.2026

Ein Paar wollte sein Haus in Laurel als DIY-Projekt renovieren, doch inzwischen ist klar, dass sie Unterstützung brauchen. Ihr Sohn bittet Ben und Erin um Hilfe, damit das Haus wieder bewohnbar und funktional wird. Die beiden schaffen einen Plan, der zeigt, wie viel persönlicher Raum entsteht, wenn Profis übernehmen.

Alle verfügbaren Folgen