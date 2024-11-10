Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 10.11.2024: Nathan und Amber
88 Min.Folge vom 10.11.2024Ab 6
Nathan kämpfte seit Jahren mit extremem Übergewicht und einem riesigen Lymphödem zwischen den Beinen, was auch die Beziehung zu Ehefrau Amber stark belastete. Ihr wurde buchstäblich schlecht, ihm beim Essen zuzusehen, und sie hatte genug davon, ihn pflegen zu müssen. Seine Behandlung durch Dr. Now brachte die Wende: Nathan nahm so viel ab, dass er zur Magen-OP zugelassen wurde und nun seinem Normalgewicht entgegensteuert. Der Problemfall ist jetzt Amber: Sie nahm nach ihrer Magen-OP wieder zu und wiegt nun 230 Kilo. Wegen der ungesunden Dynamik in ihrer Ehe schickt Dr. Now die beiden zur Psychotherapie.
