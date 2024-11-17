Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen

Julian und Cindy

TLC
Folge vom 17.11.2024
Julian und Cindy

Folge vom 17.11.2024: Julian und Cindy

88 Min.
Ab 12

Noch vor einem Jahr hatte sich Julian beim Blick in den Spiegel vor sich selbst geekelt. Sein ganzes Leben drehte sich nur noch ums Essen, und er hatte die Kontrolle über seinen Körper verloren. Als er Hilfe bei Dr. Now suchte, brachte Julian 377 Kilo auf die Waage. Sein großes Ziel: Eine Magen-OP und so viel Gewicht verlieren, dass er mit Ehefrau Irma eine Familie gründen könnte. Und das Abnehm-Programm war so erfolgreich, dass Julian zur OP zugelassen wurde, rapide Gewicht verlor und einen gut bezahlten Job fand. Nun will er weitere 135 Kilo abnehmen und dann den kleinen Sohn seiner Schwester adoptieren.

