Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 24.11.2024: David und Syreeta
89 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12
David wiegt 346 Kilo und kann sich kaum bewegen, als er in das Programm von Adipositas-Arzt Dr. Now in Houston aufgenommen wird. Der junge Mann wuchs in Pflegefamilien auf, da seine minderjährige Mutter drogenabhängig war, und isst seit seiner Kindheit aus Frust. Auf Anweisung des Experten soll er 45 Kilo abnehmen, um zur Magen-OP zugelassen zu werden. Doch der Eingriff wird zwei Mal abgesagt, weil David seine Esssucht nicht zügeln kann. Wenn er ein drittes Mal scheitert, hat er die OP endgültig verspielt. In Ohio hat die stark übergewichtige Syreeta Angst, abends schlafen zu gehen und nicht mehr aufzuwachen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.