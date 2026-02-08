Mein Leben mit 300 kg: Die Videotagebücher
Folge vom 08.02.2026: Chelsey
41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Chelsey ist erst 25 Jahre alt, wiegt aber beinahe 300 Kilo. Seit ihrer Kindheit kämpft sie mit extremem Übergewicht. Das Leben der jungen Frau war geprägt von familiären Konflikten, emotionalem Missbrauch und Essen als einzigem Trost. Nun bittet sie Adipositas-Experte Dr. Now um Hilfe. In Video-Tagebüchern dokumentiert Chelsey ihren Weg: harte Diätvorgaben, schmerzhaftes Training, Therapie und die Konfrontation mit ihrem Vater. Zwischen Rückschlägen, Glauben und neuem Mut muss sie beweisen, dass sie bereit ist, ihr Leben grundlegend zu verändern – denn nur dann erhält sie die Chance auf eine lebensrettende Magen-OP.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.