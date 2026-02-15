Mein Leben mit 300 kg: Die Videotagebücher
Folge vom 15.02.2026: Lauren
42 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Mit 25 wiegt Lauren schon über 300 Kilo und ist seit Jahren ans Haus gefesselt. Nach einem lebensbedrohlichen Zusammenbruch erkennt sie, dass es so nicht weitergehen kann. Ihre letzte Hoffnung ist das Abnehm-Programm von Dr. Nowzaradan. Dafür muss Lauren ihre Ernährung radikal umstellen, strenge Kalorienvorgaben einhalten, selbst einkaufen und sich endlich wieder bewegen – trotz Schmerzen, Angst und Rückschlägen. Zusätzlich stellt sie sich in einer Therapie ihrer Vergangenheit und übernimmt nun Verantwortung für ihr Essverhalten. Doch jeder Fortschritt ist hart erkämpft und jeder Fehler hat Konsequenzen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.