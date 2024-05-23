Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 23.05.2024: Charles
88 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12
Charles fühlt sich in seinem Körper wie in einem Gefängnis. Der 31-Jährige bringt 307 Kilo auf die Waage und kann nicht aufhören zu essen. Schon als Kind hat ihm Süßes über alles hinweggeholfen, so dass er am Ende der Grundschule über 80 Kilo wog. Charles‘ Mutter war drogenabhängig, und auch er fing in der Highschool an, Crystal-Meth zu konsumieren. Sein Leben lief aus dem Ruder, er wurde von seiner Großmutter aus dem Haus geworfen und war zwei Jahre obdachlos, bis er mit dem Entzug begann. Dann ersetzte er die harten Drogen durch Unmengen an Kalorienbomben und ist nun dabei, sich zu Tode zu essen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.