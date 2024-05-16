Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 16.05.2024: Shakyia
89 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12
Bei Shakyia ist alles außer Kontrolle geraten. Die 26-Jährige aus North Carolina bringt 297 Kilo auf die Waage hat ständig Schmerzen und Atemnot. Wegen eines Lymphödems am Bein kommt sie kaum noch aus dem Bett, außerdem leidet die junge Frau unter Asthma und Herzrasen. Oft erscheint ihr alles sinnlos, nur Essen macht sie glücklich. Seit der Kindheit füllen Kalorienbomben die Leere in Shakyias Leben. Mobbing, Liebeskummer und eine Vergewaltigung trieben sie immer weiter in die Esssucht. Doch nun tickt die Uhr: Wenn Shakyia ihr Gewicht nicht bald in den Griff bekommt, wird sie wohl nicht mehr lange durchhalten.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
