Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 02.03.2025: Karen
89 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12
Karen aus North Carolina wiegt 274 Kilo und befürchtet jeden Abend, dass sie am nächsten Morgen nicht mehr aufwacht. Die 42-Jährige hat große Schmerzen am ganzen Körper, leidet unter Asthma, Depressionen und Panikattacken, doch die Medikamente sind ihr ausgegangen, weil sie es schon lange nicht mehr zum Arzt schafft. Von der Welt abgeschnitten sitzt sie zuhause fest und lässt sich von ihren Kindern versorgen. Essen ist Karens einziges Lebenselixier, und so stopft sie sich den ganzen Tag mit Kalorienbomben voll. Doch wenn sie nicht bald aus dieser Abwärtsspirale herauskommt, wird es zu spät sein.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.