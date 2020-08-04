Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 04.08.2020: J.T.
88 Min.Folge vom 04.08.2020Ab 12
Julius Clark, alias „J.T.“, aus Claremore in Oklahoma, lebt nur fürs Essen. Nur wenn er Unmengen an Kalorien in sich hineinstopft, fühlt sich der 32-Jährige glücklich. J.T. isst so viel, dass er sich nach den Mahlzeiten nicht mehr rühren kann und bringt inzwischen 405 Kilo auf die Waage. Obwohl er vor Schmerzen kaum noch aus dem Bett kommt und ihn ein Lymphödem am Bein stark beim Gehen behindert, schafft es J.T. nicht, abzunehmen. Er hat Angst vor den Folgen seiner Fettleibigkeit, kann die Ursachen aber nicht abstellen. Auch seine Freundin ist machtlos gegen die Fressattacken, doch die Uhr tickt.
