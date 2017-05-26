Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 26.05.2017: Heute: Crème Brûlée
44 Min.Folge vom 26.05.2017Ab 6
Für viele Köche ist die Crème Brûlée die Königin der Süßspeisen, da das charakteristische Karamellisieren der obersten Schicht und die Mischung der unteren Crème keine Fehler verzeihen. Martin Baudrexel und seine Jury machen sich deshalb auf den Weg um die beste Crème Brûlée Passaus zu finden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins