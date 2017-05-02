Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Heute: Spaghetti Carbonara, Stuttgart

Kabel EinsFolge vom 02.05.2017
Heute: Spaghetti Carbonara, Stuttgart

Heute: Spaghetti Carbonara, StuttgartJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 02.05.2017: Heute: Spaghetti Carbonara, Stuttgart

44 Min.Folge vom 02.05.2017Ab 12

Heute geht es um den Klassiker der italienischen Küche schlechthin - Spaghetti Carbonara! Martin Baudrexel testet mit seiner Jury das römische Gericht in und um Stuttgart. Wie sieht das Originalrezept aus? Welcher Speck und was für ein Käse gehört hinein? Mit oder ohne Sahne? Die drei Restaurants "Primafila", "Ristorante Reichsstadt" und "Marcassolis Bottega Italiana" wollen den goldenen Teller. Doch wer hat am Ende die Nase vorn?

Alle verfügbaren Folgen