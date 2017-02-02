Die beste Kartoffelsuppe in MünchenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 02.02.2017: Die beste Kartoffelsuppe in München
45 Min.Folge vom 02.02.2017Ab 6
Die Kartoffel ist das Lieblingsgemüse der Deutschen und Star in der neuen Ausgabe von "Mein Lokal, dein Lokal SPEZIAL". Fernsehkoch Mike Süsser und sein Jury-Team begeben sich deshalb in München und Umgebung auf die Suche nach der besten Kartoffelsuppe der Stadt. So vielseitig wie die Kartoffel selbst, sind auch die um den Sieg buhlenden Lokale. Ob der urige "Gasthof Lindl", die ausgefallene "Ballabeni Tagesbar" oder das gehobene "Ristorante Galleria".
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins