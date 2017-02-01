Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 01.02.2017: Der beste Spanier in Berlin
44 Min.Folge vom 01.02.2017Ab 6
Die spanische Küche bietet so viel mehr als nur die bekannte Paella! Daher sind Andreas C. Studer und seine Jury Kollegen heute auf der Suche nach dem besten Spanier Berlins. Eine außergewöhnliche Fischgrillplatte wartet im familiären "Pesetas" auf, authentische mallorquinische Kaninchenkeulen erwarten uns im mediterranen "Tres Tapas" und herzhaftes Ibericofilet serviert man in der kleinen "Colibri Genussbar".
