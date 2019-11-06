Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Rheinstation", Köln

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Rheinstation", Köln

"Rheinstation", KölnJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Rheinstation", Köln

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zur Wochenmitte bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Köln speisen die Gastronomen direkt am Rhein bei Restaurantfachmann Tom Steep (42) und seinem Mann Charly in der "Rheinstation". Ihr Motto lautet "zu Besuch zu Hause bei Freunden" und dazu servieren sie eine moderne Crossover Küche. Was für eine glamouröse Überraschung sie noch bereithalten und ob sie damit ein paar Zusatzpunkte abstauben können, sehen Sie bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Rechte: kabel eins

