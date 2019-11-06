"Historische Mühle Vogelsang", BrodenbachJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Historische Mühle Vogelsang", Brodenbach
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am zweiten Tag der Camping Wochenserie verschlägt es die Betreiber in den beschaulichen, rheinland-pfälzischen Ort Brodenbach. Gastgeber Christian Heinz (36) betreibt hier mit seiner Frau den Familienbetrieb "Historische Mühle Vogelsang" mit Herz und Seele. In einem Seitental der Mosel, fernab vom Lärm der Schiffe und Züge, bietet er den Urlaubern Erholung und Ruhe an einer ehemaligen Getreidemühle, in der er als Küchenchef ein Restaurant betreibt. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins