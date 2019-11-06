Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"My Gemüse Döner", Düsseldorf

Kabel Eins Folge vom 06.11.2019
"My Gemüse Döner", Düsseldorf

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "My Gemüse Döner", Düsseldorf

44 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Diese Woche geht es bei "Mein Lokal, Dein Lokal" ins schöne Düsseldorf. Wir testen die fünf Mitbewerber auf ihre Qualitäten in puncto Lieferdienst. Den Auftakt macht Erkan Hallacoglu (36) mit seinem "My Gemüse Döner" im Stadtteil Bilk. Eine ganz besondere Fleischtasche mit der Extraportion Gemüse. Wie diese wohl mundet? Rechte: kabel eins

