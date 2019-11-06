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Folge vom 06.11.2019: "Äpelschlaat", Düsseldorf
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das "ÄpelSchlaat" passt nach Düsseldorf wie die Faust aufs Auge. Hier wird der rheinische Spirit modern und innovativ interpretiert - mit köstlichen Kartoffelvariationen als Hauptdarsteller. Regie führt Carsten Reiners (34) mit seiner Geschäftspartnerin Anna. Wie das schmeckt? Rechte: kabel eins
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Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 10: kabel eins