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Mein Lokal, Dein Lokal

"Äpelschlaat", Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Äpelschlaat", Düsseldorf

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Folge vom 06.11.2019: "Äpelschlaat", Düsseldorf

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das "ÄpelSchlaat" passt nach Düsseldorf wie die Faust aufs Auge. Hier wird der rheinische Spirit modern und innovativ interpretiert - mit köstlichen Kartoffelvariationen als Hauptdarsteller. Regie führt Carsten Reiners (34) mit seiner Geschäftspartnerin Anna. Wie das schmeckt? Rechte: kabel eins

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