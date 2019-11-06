Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Campingplatz Loreleyblick", Sankt Goar

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Campingplatz Loreleyblick", Sankt Goar

"Campingplatz Loreleyblick", Sankt GoarJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Campingplatz Loreleyblick", Sankt Goar

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die "Mein Lokal, Dein Lokal" - Campingwoche startet heute in Sankt Goar am Rhein. Martin Gärtner (37) begrüßt die vier anderen Mitstreiter auf seinem Campingplatz "Loreleyblick" im idyllischen Mittelrheintal, wo der Name Programm ist. In direkter Lage zum bekannten Schieferfelsen genießen seine Gäste einen traumhaften Ausblick. Ob er mit seinem Angebot punkten kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen