Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Convida", Düsseldorf
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
An zweiter Position geht Bastienne Föller (32) mit ihrem "Convida" ins gastronomische Rennen. Eine innovative frische Mischung kalifornischer und mexikanischer Küche - sozusagen das Beste aus zwei Welten. In Sachen Burrito und Quesadilla und gesunden Salaten macht der jungen Gründerin so schnell keiner was vor. Oder doch? Rechte: kabel eins
