Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "CaOs", Wilhelmshaven
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Diese Woche geht es bei "Mein Lokal, Dein Lokal" an die schöne Nordseeküste. Das erste Ziel der Runde ist das "CaOs" in Wilhelmshaven. Auf zwei, im modernen Industriestyle eingerichteten Etagen einer alten Torpedohalle, präsentiert der 38-jährige Koch seinen Gästen internationale Küche mit frischen Produkten und eine Bar, die keine Getränkewünsche offen lässt. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
