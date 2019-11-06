"Trattoria Calabrese", Garmisch-PartenkirchenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Trattoria Calabrese", Garmisch-Partenkirchen
Folge vom 06.11.2019
Die Wochenmitte findet heute im Zentrum von Garmisch-Partenkirchen, in der "Trattoria Calabrese" statt. Direkt neben der Fußgängerzone verwöhnt Gastgeber Antonio Ballecco in mediterranem Ambiente seine Gäste mit italienischen und kalabrischen Spezialitäten aus seiner Heimat. Mit seiner lustigen und authentischen Art gibt er auch gerne den Entertainer. Ob Antonio es schafft mit der Unterstützung seiner Familie den Konkurrenten die Punkte zu entlocken? Rechte: kabel eins
