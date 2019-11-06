"Schuhs Restaurant", KarlsruheJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Schuhs Restaurant", Karlsruhe
In "Schuhs Restaurant" ist der Name Programm. Alexander Schuh steht hier hinter dem Herd und kocht gut bürgerliche, deutsche Küche, die von seiner Frau Sarah serviert wird. Alles wird frisch, regional und ohne Convenience zubereitet. Die Karte wird alle vier bis sechs Wochen geändert und hauptsächlich von Sarah zusammengestellt. Alle paar Wochen gibt es eine neue, jeweils zur Saison passende Aktionswoche! Angegliedert an das Restaurant ist auch ein kleines Hotel. Rechte: kabel eins
