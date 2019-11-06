Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"San Daniele", Hamburg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"San Daniele", Hamburg

"San Daniele", HamburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "San Daniele", Hamburg

44 Min.
Ab 6

Der zweite Tag der Hamburger "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche führt die Gastronomen in die italienische Küche von Carlo Sinito (30). Im modern eingerichteten Ambiente bietet Carlo verschiedene Menü-Varianten mit wahlweise Pasta, Fisch oder Fleisch an. Mit seinem traditionellen Restaurantkonzept und selbstgemachten Produkten versucht Carlo seine Mitstreiter zu begeistern. Ob ihm das gelingt? Rechte: kabel eins

