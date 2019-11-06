Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Burger Factory", Freiburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Stars and Stripes, 60s Flair und ein Hauch von Grease liegen zur Wochenmitte bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in der Luft, denn es geht nach Amerika. Also fast. Genauer: am Stadtrand von Freiburg betreibt Manuela Reinhard (43) das Lokal Burger Factory zusammen mit ihrem Mann Torsten. XL, XXL, vierfach gestapelt, mit Beef, Bison, Kamel oder Krokodil - in Manuelas amerikanischem Traum ist der Name Programm. Ob sich der Slogan des Lokals "Freiburgs beste Burger" wirklich bewahrheitet? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins