Mein Lokal, Dein Lokal

"Zur Unterklippe", Thale

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Zur Unterklippe", Thale

"Zur Unterklippe", ThaleJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Zur Unterklippe", Thale

44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Am dritten Tag wird es Zeit für Katharina Fietz (32) mit ihrem Lokal "Zur Unterklippe" in das Geschehen einzugreifen. Mit einem abwechslungsreichen Konzept will die 1,90 Meter große Dame überzeugen - ob Fischspezialitäten in der "Fischerstube" oder Wildspezialitäten in der "Forstecke", für jeden ist etwas dabei. Kreativität und Abwechslung stehen neben überzeugender Qualität an erster Stelle. Ob die Harzer Schönheit die anderen Gastronomen um den Finger wickeln wird?

