Mein Lokal, Dein Lokal

"Hayat", Salzburg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Hayat", Salzburg

"Hayat", SalzburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Hayat", Salzburg

45 Min.
Ab 6

Rabie Hijazi (27) begrüßt unsere Gastronomen am Donnerstag in seiner Lebensoase "Hayat". Mitten in Salzburg präsentiert die hessische Frohnatur die arabische Küche in Form eines modernisierten Konzepts. Doch der Küchen-Entertainer plant nicht nur die Verköstigung seiner Mitstreiter, sondern auch einen Angriff auf die Punkteführung. Ob Rabie die Kollegen überzeugen kann? Rechte: kabel eins

