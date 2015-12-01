"Kälbelescheuer", MünstertalJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 01.12.2015: "Kälbelescheuer", Münstertal
44 Min.Folge vom 01.12.2015Ab 6
Heute geht es hoch hinaus für unsere Schwarzwaldfraktion. Denn die "Kälbelescheuer" befindet sich auf rund 1.000 Höhenmetern im schönen Münstertal. Hier will Heri mit seinem Schwarzwälder Schinken und Chefschnaps überzeugen. Ob die Kollegen seine Punkte in ebenso schwindelerregende Höhe treiben oder ob sie sie im Tal lassen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins