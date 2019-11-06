Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Fürstenhof", Neustrelitz
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Mecklenburg-Vorpommern findet heute im "Fürstenhof" in Neustrelitz statt. Gastgeber Torsten Günther (45) versucht mit seiner kompetenten Art und mit der Unterstützung seiner besseren Hälfte Doreen die anderen Teilnehmer zu begeistern. Hierzu zaubert Torsten mitten in der Neustrelitzer Altstadt regionale Klassiker nach Rezepten von der Oma. Kann er so nach dem goldenen Siegerteller und der Gewinnsumme von 3.000 Euro greifen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins