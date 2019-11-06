Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Siner Zit", Feldberg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Siner Zit", Feldberg

44 Min.
Ab 6

Am dritten Tag unserer Schwarzwaldwoche geht es an den Fuß des Feldbergs. Vollblut-Italiener Pino will seinen Mitstreitern zeigen, dass sein "Siner Zit" ein echter Familienbetrieb ist. Mit italienischem Feuer und Badischer Tradition will er sie begeistern. Ob sein touristisch angelegtes Mischkonzept wirklich punkten kann? Rechte: kabel eins

