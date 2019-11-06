Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Rock", Neubrandenburg

Folge vom 06.11.2019
"Rock", Neubrandenburg

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Rock", Neubrandenburg

Folge vom 06.11.2019

Am dritten Tag wird es Zeit für den Neubrandenburger Axel Fülla (29) mit seinem Restaurant "Rock" in die Runde einzusteigen. Mit einem modernen Küchenkonzept will der junge Gastronom die Runde überzeugen und beweisen, dass er der "Fels in der Brandung" ist. Kreativität und Handwerk stehen neben überzeugender Qualität an vorderster Front. Ob Axel die Konkurrenz begeistern kann? Rechte: kabel eins

