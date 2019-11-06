Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "See la Vie", Tegernsee
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" am Tegernsee findet heute im Lokal "See la Vie" statt. Gastgeber Hermann Kastenmüller (55) versucht mit seinem Team, die anderen Teilnehmer zu begeistern. Hierzu zaubert Hermann verschiedene Fischgerichte und saisonale Speisen nach eigener Kreation, um so nach dem goldenen Siegerteller und der Gewinnsumme von 3.000 Euro zu greifen. Doch wer wird am Ende das Rennen machen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins