"Fliegerbräu", Feldkirchen

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Fliegerbräu", Feldkirchen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Auf geht's zum großen Finale des Biergarten-Spezials bei "Mein Lokal, Dein Lokal" nach Feldkirchen, vor den Toren Münchens. Dort gibt Gastgeber Hubert Feldschmied (48) richtig Gas und will die Konkurrenz mit deftigen Speisen überflügeln. Doch reicht der Einsatz von Hubert und seinem Team aus, um sich mit einer Punktlandung den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro zu sichern? Wer hat am Ende die Nase vorn? Rechte: kabel eins

