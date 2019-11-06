"Elements of Taste", TroisdorfJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Elements of Taste", Troisdorf
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am ersten Tag der Woche in Bonn und Umgebung lädt Axel Schönfelder (50) in sein junges und aus verschiedenen Themenwelten bestehendes Restaurant "Elements of Taste" ein. Kann der erfahrene Geschäftsmann mit seinem außergewöhnlichen Konzept und zwei offenen Küchen bei den Kollegen punkten? Und wie passt die Gastronomen-Gruppe zueinander? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins