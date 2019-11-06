"Gasthof Kompf", Kusterdingen-JettenburgJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Gasthof Kompf", Kusterdingen-Jettenburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Gastgeber Dietmar Bechtle (59) eröffnet mit seinem "Gasthof Kompf" die Tübingen-Spezial-Woche von "Mein Lokal, Dein Lokal". In der ländlichen Gemeinde Kusterdingen-Jettenburg bei Tübingen erwartet die Teilnehmer gutbürgerliche schwäbische Küche, die aber auch mediterrane Einflüsse hat. Ob das familienfreundliche Konzept aufgeht? Rechte: kabel eins
